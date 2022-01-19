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Глава Минобороны Литвы призвал НАТО расширить помощь республике

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал союзников по НАТО расширить помощь республике, усилить присутствие в составе международного батальона НАТО на море и в миссии по патрулированию воздушного пространства, передает агентство BNS.

Он сказал это после встречи с послами девяти стран альянса, в том числе с дипломатами США, Германии, Франции и Великобритании.

Министр также поблагодарил союзников за уже оказанную помощь и отметил, что их вклад в безопасность Литвы огромен.

По словам Анушаускаса, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе Литва принимает дополнительные меры по укреплению безопасности страны на национальном уровне, однако присутствие союзников остается существенным гарантом безопасности республики и региона в целом.

Военнослужащие Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов и Норвегии находятся в Литве в составе боевой группы Батальона передового базирования НАТО, а также с послами США, Великобритании, Франции и Дании.

17 января Таллин попросил НАТО усилить военное присутствие в Эстонии.

Литва Арвидас Анушаускас НАТО Эстония

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