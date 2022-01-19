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Еще 20 членов партии Джонсона намерены подать письма о недоверии премьеру

Это положит начало процессу по выражению недоверия Джонсону из-за "патигейта"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группа из 20 членов Консервативной партии Великобритании, как ожидается, позже в среду подаст письма, в которых выразят недоверие британскому премьеру Борису Джонсону, пишут британские СМИ.

Этих писем, если они действительно будут поданы главе группы консерваторов в Палате общин Грэму Брэйди, будет достаточно для начала процесса голосования по выражению недоверия Джонсону.

Для инициирования этого процесса необходимо как минимум 54 письма - 15% от общего числа консерваторов в парламенте. Согласно сообщениям британских СМИ, 35 таких писем уже подано.

Отмечается, что к настоящему моменту семь членов тори открыто призвали к отставке Джонсона на фоне скандала, который получил неофициальное название "патигейт" в связи с вечеринками, которые проводились в нарушение правил "локдауна".

Британское законодательство предполагает, что если глава комитета Брэйди получит как минимум 54 письма о недоверии Джонсону, то он рассмотрит поступившие письма и решит, проводить ли голосование, чтобы выяснить, пользуется ли еще премьер поддержкой большинства однопартийцев.

Если Джонсон проиграет на таком голосовании, то не сможет оставаться премьером, и консерваторы, у которых - большинство в парламенте, назначат нового кандидата на эту должность.

"Патигейт" Бориса Джонсона

16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже вечеринки объединились в саду. Это произошло за день до похорон принца Филиппа во время национального траура. В тот день премьер-министра не было в офисе. Джонсон находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

В данный момент под руководством старшей госслужащей Сью Грей идет расследование вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на локдауне, и подобные мероприятия были запрещены.

К отставке Джонсона призывают находящиеся в оппозиции лейбористы. Без поддержки хотя бы части консерваторов им не хватит голосов в парламенте, чтобы добиться смены премьера.

Великобритания Борис Джонсон

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