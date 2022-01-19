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В Словакии ввели ограничения из-за распространения "омикрона"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Словакии вводят ограничения в социальной жизни людей, чтобы сдержать распространение высокозаразного штамма "омикрон" в стране, сообщает в среду Associated Press.

Отныне посещать такие мероприятия, как свадьбы, дискотеки или другие вечеринки, можно будет только после бустерной дозы прививки против COVID-19 или ревакцинации двумя дозами. Кроме того, людям нужно будет, даже со всеми этими прививками, дополнительно сдать ПЦР-тест, либо предъявить документ, подтверждающий недавно перенесенное заболевание. Такие же временные меры вводятся при посещении бассейнов или оздоровительных центров.

Все бары, рестораны и другие заведения должны будут закрываться в 22:00.

Согласно исследованиям, штамм "омикрон" реже вызывает тяжелое течение заболевания, нежели "дельта" или другие штаммы коронавируса, но распространяется он легче, и поэтому уже стал доминирующим во многих странах. Он также легче заражает тех, кто уже вакцинировался или перенес другие штаммы.

Власти Словакии ожидают, что в январе "омикрон" станет доминирующим штаммом в стране.

Всего в Словакии проживает порядка 5,5 млн человек, более 2,6 млн человек вакцинированы, почти 1,3 млн прошли ревакцинацию. Несмотря на резкий рост случаев заражения, число госпитализированных пациентов в Словакии уменьшается. Так, накануне число нуждающихся в госпитализации зараженных снизилось до 1,6 тыс. человек, это примерно на 2 тыс. человек меньше, чем в начале декабря прошлого года.

С начала пандемии в Словакии выявили более 890 тыс. случаев заражения COVID-19, 17,4 тыс. человек скончались.

Хроника коронавируса. Январь.

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