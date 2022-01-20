Четырех человек, которые помогли Саакашвили попасть в Грузию, освободили под залог

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в четверг освободил из заключения под залог четырех граждан Грузии, задержанных по делу о незаконном пересечении границы Грузии бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

Помогавшие Саакашвили пересечь грузинскую границу Элгуджа Цомая, Гиоргий Нариманидзе, Зураб и Шалва Цоцория признали в суде предъявленные прокуратурой обвинения, а ранее сотрудничали со следствием. В течение месяца каждый из подсудимых должен внести залог в размере 5 тыс. лари ($1623).

Ранее сообщалось, что Цомая на своем грузовом автотранспорте тайно провез Саакашвили на корабле из Украины в грузинский порт Поти, а остальные подсудимые помогали Саакашвили добраться в сторону Тбилиси.

На заседании суда 13 января Саакашвили попросил прощения у помогавших ему людей, заявив, что они ни в чем не виновны.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года . 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения – сфальсифицированными.