Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

Борис Джонсон Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Для начала процесса голосования по вынесению вотума недоверия премьеру Великобритании Борису Джонсону пока не получено достаточное количество писем от членов Консервативной партии, сообщает в четверг газета The Guardian.

По ее данным, в общей сложности около 30 тори из Палаты общин, возможно, подали письма о недоверии Джонсону.

При этом, для инициирования этого процесса необходимо как минимум 54 письма - 15% от общего числа консерваторов в парламенте. Эти письма подаются главе группы консерваторов в Палате общин Грэму Брэйди.

Однако ожидается, что еще ряд членов Консервативной партии направят письма на следующей неделе после того, как старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей представит свои результаты расследования вокруг ситуации с вечеринками в нарушение правил локдауна.

Британское законодательство предполагает, что если Брэйди получит как минимум 54 письма о недоверии Джонсону, то он рассмотрит поступившие письма и решит, проводить ли голосование, чтобы выяснить, пользуется ли еще премьер поддержкой большинства однопартийцев.

Если Джонсон проиграет на таком голосовании, то не сможет оставаться премьером, и консерваторы, у которых - большинство в парламенте, назначат нового кандидата на эту должность.

16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Позже вечеринки объединились в саду. Это произошло за день до похорон принца Филиппа во время национального траура. В тот день премьер-министра не было в офисе. Джонсон находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

В данный момент под руководством старшей госслужащей Сью Грей идет расследование вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на локдауне и подобные мероприятия были запрещены.

К отставке Джонсона призывают находящиеся в оппозиции лейбористы. Без поддержки хотя бы части консерваторов им не хватит голосов в парламенте, чтобы добиться смены премьера.