Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 337 891 706+3 790 099

Чуть больше 20% британцев назвали Джонсона хорошим премьером

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Лишь 22% жителей Великобритании положительно отзываются о деятельности премьер-министра Бориса Джонсона, около 60% считают его плохим премьером, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos MORI.

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 18 января, после того как появилось больше подробностей о скандале с вечеринками, проходивших на Даунинг-стрит в разгар пандемии, 61% британцев негативно высказался о деятельности Джонсона на посту премьера. Это на 5% больше, чем на предыдущей неделе. Около 14% респондентов заявили, что никак не относятся к Джонсону, а 3% не определились с отношением к главе правительства.

В миреДжонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращенийДжонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращенийЧитать подробнее

При этом на 7% увеличилось число людей, положительно относящихся к его основному оппоненту, главе лейбористской партии сэру Киру Стармеру, деятельность этого политика одобряют 29% опрошенных. Не одобряют деятельность Стармера 43% британцев. Около 30% считают, что он бы стал хорошим премьер-министром, 36% - что плохим.

Всего о Консервативной партии негативно высказались 52% респондентов, а 26% одобрили ее деятельность. О Лейбористской партии положительное мнение имеют 30% британцев, тогда как 42% недовольны ею.

В данный момент под руководством старшей госслужащей Сью Грей идет расследование вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на локдауне, и подобные мероприятия были запрещены.

Хроника коронавируса. Январь.

17
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам
Великобритания Борис Джонсон

Новости по теме

Новости

Молдавская комиссия по ЧС выделила деньги на аванс "Газпрому" за январь

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

НАТО проведет в начале марта крупнейшие учения за Полярным кругом

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса"

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса"

Премьер Молдавии попросила парламент ввести режим ЧП в области энергетики

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

АР сообщило, что США не отправят войска на Украину даже в случае вторжения РФ

Афганистан во власти талибов

Эксперты ООН сообщили о стремительном росте безработицы в Афганистане при талибах

Эксперты ООН сообщили о стремительном росте безработицы в Афганистане при талибах

Что случилось этой ночью: четверг, 20 января

Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас

Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });