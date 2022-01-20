Чуть больше 20% британцев назвали Джонсона хорошим премьером

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Лишь 22% жителей Великобритании положительно отзываются о деятельности премьер-министра Бориса Джонсона, около 60% считают его плохим премьером, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos MORI.

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 18 января, после того как появилось больше подробностей о скандале с вечеринками, проходивших на Даунинг-стрит в разгар пандемии, 61% британцев негативно высказался о деятельности Джонсона на посту премьера. Это на 5% больше, чем на предыдущей неделе. Около 14% респондентов заявили, что никак не относятся к Джонсону, а 3% не определились с отношением к главе правительства.

При этом на 7% увеличилось число людей, положительно относящихся к его основному оппоненту, главе лейбористской партии сэру Киру Стармеру, деятельность этого политика одобряют 29% опрошенных. Не одобряют деятельность Стармера 43% британцев. Около 30% считают, что он бы стал хорошим премьер-министром, 36% - что плохим.

Всего о Консервативной партии негативно высказались 52% респондентов, а 26% одобрили ее деятельность. О Лейбористской партии положительное мнение имеют 30% британцев, тогда как 42% недовольны ею.

В данный момент под руководством старшей госслужащей Сью Грей идет расследование вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит, когда Лондон находился на локдауне, и подобные мероприятия были запрещены.