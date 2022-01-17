СМИ сообщили о допросе Бориса Джонсона из-за вечеринки во время локдауна

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Представитель Службы высших чиновников Великобритании Сью Грей допросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по вопросам нарушения им режима самоизоляции в условиях пандемии COVID-19, сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

Британский премьер оказался в центре скандала, когда стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на жесткий локдаун, в правительственной резиденции была организована вечеринка. Премьер уже извинился в парламенте за участие в ней, заявив, что считал это "рабочим мероприятием".

По данным издания, теперь Джонсон планирует отменить юридическую обязанность для британцев самоизолироваться после заражения COVID-19. Премьер хочет отменить жесткие ограничительные меры, связанные с коронавирусом, поскольку число случаев заболевания в стране продолжает снижаться.Telegraph поясняет, что официальные рекомендации сохранятся, но их нарушение не повлечет штрафы или другие наказания. Этот проект может быть реализован уже нынешней весной.

Ранее The Telegraph сообщала, что Джонсон также намерен отменить ограничения, введенные в прошлом месяце в связи с распространением штамма "омикрон".

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании выявлено более 15,3 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 152,5 тыс. человек.