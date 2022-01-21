Эстония направила в Германию запрос на одобрение поставок оружия Украине

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Эстония обратилась к Германии за утверждением поставок на Украину 122-мм гаубиц, произведенных в ГДР, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны ФРГ.

"Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании", сообщила секретарь министерства обороны ФРГ вечером в четверг, 20 января. Процесс должен быть скоординирован с Финляндией", - сообщает издание.

Уточняется, что орудия, которые планируется передать Украине, были изготовлены в ГДР, а в 1990-х годах проданы Финляндии.

Как сообщалось, Минобороны Эстонии заявило о намерении поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы. Кроме того Эстония также планирует увеличить так называемую мягкую помощь, в том числе готовит к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, обучит работе на нем украинских военных медиков.

В середине декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем на Украину. "Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - сказал глава украинского государства.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Германия могут решить проблему блокирования Берлином покупки Украиной оружия по линии НАТО в рамках переговоров. Он также сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок этот вопрос и стороны "сошлись на мысли, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решение для любых ситуаций".

Сама Бербок во время визита в Киев на этой неделе заявила, что позиция Германии относительно поставок вооружения Украине остается неизменной.

"Внешняя политика означает, что мы имеем четкую позицию. Потому то, что было сказано несколько месяцев назад, неизменно. Это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия, учитывая соответствующую политику экспорта оружия, известна, и это закреплено также в нашей истории. Мы говорили об этом во время нашего разговора", - сказала она.