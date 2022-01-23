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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
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Более 70 прибывших в Китай на Игры сдали положительный тест на COVID-19

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 72 иностранца, прибывшие в Китай на Олимпиаду, сдали положительный тест на коронавирус COVID-19 в период за две с половиной недели, сообщают в воскресенье западные СМИ.

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С 4 января по 22 января у 39 человек коронавирус выявили после тестирования по прибытию в Пекин в аэропорту, еще у 33 человек COVID-19 проявился позднее - в ходе ежедневного тестирования.

Все эти люди являются представителями спортивных команд, среди спортсменов коронавирус пока ни у кого не выявили.

Прибывающие в Пекин из-за рубежа помещаются в так называемые "пузыри" - закрытые пространства, предусмотренные для пребывания людей во время Олимпиады. Их запрещается покидать.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

В связи с этим международным соревнованием китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы "принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи" вируса.

Хроника коронавируса. Январь.

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Пекин Олимпиада Коронавирус

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