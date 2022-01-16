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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
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Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19

Власти Пекина обязали въезжающих в город сдавать тест на COVID-19
Тестирование на COVID-19 в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Пекина потребуют от всех лиц, прибывающих с 22 января в столицу КНР, в течение 72 часов после приезда проходить тест на возможное наличие COVID-19, сообщил в воскресенье телеканал CGTN.

Такие меры должны будут продлиться до конца марта.

При этом ранее, напоминает CGTN, власти запрашивали у приезжих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.

Однако, напоминает телеканал, в Пекине 4 февраля стартуют Зимние Олимпийские игры.

Кроме того в Пекине на этой неделе был выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 "омикрон".

Тем временем, по данным СМИ, в городе Сиань (административный центр провинции Шэньси), где с 22 декабря действовал режим изоляции из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, началось поэтапное снятие ограничений. В определенных зонах города возобновилось производство, а в ряде районов, где эпидемиологическая опасность была признана низкой, частично или полностью отменили ограничения, позволяя жителям на ограниченное время покидать дома для закупок необходимых товаров.

В Китае власти активизировали политику "нулевой терпимости" к COVID-19 в преддверии Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 января 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Пекин Коронавирус ОИ-2022

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