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В китайском городе Сиань отменили локдаун, длившийся месяц

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти китайского города Сиань в понедельник из-за спада темпов распространения коронавируса COVID-19 отменили локдаун, который длился месяц, передает агентство Associated Press.

По его данным, информация о снятии ограничений поступила после того, как накануне из города возобновили коммерческое авиасообщение.

В Сиане, население которого составляет около 13 млн человек, локдаун действовал с 22 декабря прошлого года после выявления там вспышки COVID-19, связанной с вариантом коронавируса "дельта".

По данным СМИ, поэтапное снятие ограничений в городе началось ранее в январе. В определенных зонах города возобновляли производство, а в ряде районов, где эпидемиологическая опасность была признана низкой, частично или полностью отменили ограничения, позволяя жителям на ограниченное время покидать дома для закупок необходимых товаров.

В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.

В то же время, как сообщает AP, 2 млн жителей пекинского района Фэнтай получили распоряжение делать тесты на наличие коронавируса после того, как там выявили 25 случаев COVID-19. Кроме того, правительство попросило не покидать город жителей тех районов Пекина, которые подвержены высокому риску распространения коронавирусной инфекции.

Нововведения последовали менее чем за две недели до старта Зимних Олимпийских игр в Пекине. Олимпиаду проведут в условиях строгих ограничений, которые подразумевают изоляцию спортсменов, сотрудников и журналистов. Согласно требованиям, атлеты должны быть вакцинированы от коронавируса или пройти карантин по прибытии в Китай. Кроме того, все участники игр должны пройти тестирование на COVID-19 до и после прибытия в Пекин.

В понедельник в Китае выявили 18 новых внутренних случаев коронавируса, в том числе шесть - в Пекине.

Всего в стране за время пандемии коронавируса выявили более 105,6 тыс. заражений COVID-19, около 4,6 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 января 2022 годаПандемия коронавируса
Сиань Китай Коронавирус Пекин

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