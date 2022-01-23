В Брюсселе беспорядки на акции против антикоронавирусных мер нанесли большой ущерб городу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В итоге многотысячной манифестации в Брюсселе в воскресенье против антикоронавирусных мер, сопровождавшейся столкновениями с полицией, городскому хозяйству нанесен значительный ущерб, констатируют бельгийские СМИ.

Согласно сообщениям журналистов газеты Het Laatste Nieuws, когда полиции удалось освободить от митингующих расположенный рядом с главными институтами Евросоюза парк Пятидесятилетия независимости Бельгии, квартал европейских учреждений напоминал "поле битвы": разбросанные камни, побитые окна штаб-квартир ЕС и ресторанов, поваленные столбы.

Как сообщила газета La Libre Belgique, в ряды манифестантов проникла группа погромщиков, которые начали стычку с полицейскими, когда участники марша дошли до места проведения митинга. В правоохранителей полетели различные предметы и камни. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами и потребовала прекращения манифестации.

Столкновения происходили и внутри парка Пятидесятилетия. Когда организаторы акции наконец убедили ее участников разойтись, полиции удалось выдавить из парка последние очаги сопротивления. Но столкновения еще продолжились на находящемся рядом авеню Тервюрен.

По предварительным данным СМИ, около шестидесяти манифестантов арестованы. Для расследования их действий будет создана специальная бригада, объявил генеральный прокурор. Три полицейских и 12 участников манифестации получили ранения и доставлены в больницу, однако их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось в воскресенье, пятая за два месяца манифестация в Брюсселе против антикоронавирусных ограничительных мер, в которой, по данным полиции, приняли участие 50 тысяч человек, как и четыре предыдущие вылилась в столкновения со стражами порядка.

Согласованная властями бельгийской столицы акция, организованная многочисленными европейскими общественными движениями, призывала граждан Евросоюза выступить в защиту "демократии, прав человека и за уважение конституции".

По мнению организаторов, на улицы Брюсселя вышло около 500 тысяч человек.

"Худшая болезнь, которую мы завезли из Китая, это не вирус, а тоталитаризм", - говорится на сайте одного из организаторов - ассоциации Europeans United for Freedom.

По ее мнению, распространение COVID-19, переполнение больниц пациентами и связанные с этой инфекцией летальные исходы не могут служить оправданием отклонения от основополагающих свобод, гарантированных демократией.