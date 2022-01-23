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В Брюсселе прошла многотысячная акция против антикоронавирусных мер

В Брюсселе прошла многотысячная акция против антикоронавирусных мер
Столкновения с полицией на акции против европейских мер по борьбе с COVID-19 в Брюсселе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пятая за два месяца манифестация в Брюсселе в воскресенье против антикоронавирусных ограничительных мер, как и четыре предыдущие, вылилась в столкновения со стражами порядка. По данным полиции, в ней приняли участие 50 тыс. человек.

Согласованная властями бельгийской столицы акция, организованная многочисленными европейскими общественными движениями, призывала граждан Евросоюза выступить в защиту "демократии, прав человека и за уважение конституции".

Организаторы претендуют на то, что на улицы Брюсселя вышло 500 тыс. человек.

"Худшая болезнь, которую мы завезли из Китая, это не вирус, а тоталитаризм", - говорится на сайте одного из организаторов - ассоциации Europeans United for Freedom.

По ее мнению, распространение COVID-19, переполнение больниц пациентами и связанные с этой инфекцией летальные исходы не могут служить оправданием отклонения от основополагающих свобод, гарантированных демократией.

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К бельгийским участникам присоединились граждане ряда стран ЕС, чтобы общей колонной дойти до квартала европейских учреждений, где провести митинг в расположенном неподалеку парке. Над рядами манифестантов развивались флаги Германии, Франции, Нидерландов и других стран Евросоюза.

Многие несли плакаты с надписями, критикующими антикоронавирусные меры властей, вакцинацию, ковидные сертификаты. СМИ отмечают, что большинство манифестантов были без санитарных масок. По ходу колонны взрывались петарды, нагнетая напряженность.

Как сообщила газета La Libre Belgique, в ряды манифестантов проникла группа до сотни погромщиков, которые начали стычку с полицейскими, когда участники марша дошли до площади Робера Шумана, вокруг которой расположены основные институты ЕС. В сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы и камни. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами и потребовала прекращения манифестации.

В ходе беспорядков были повреждены несколько автомобилей и фасадов зданий, в том числе подъезд Европейской внешнеполитической службы.

Полиция приступила к задержаниям, хотя общее число арестованных пока не обнародовано. Известно, что шесть человек были задержаны еще до начала манифестации.

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