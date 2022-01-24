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Военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии усилят новым вооружением и техникой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Военные базы РФ, дислоцированные на территории Таджикистана и Киргизии, в 2022 году получат на вооружение более 70 единиц вооружения и военной техники, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в ЦВО). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. Так, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

"Батальон современных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа", - отмечали в ЦВО.

Кроме того, Лапин сообщал в прошлом году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.

Военная база РФ в Киргизии

Объединенная российская военная база "Кант" расположена в Чуйской области Киргизии. База является частью коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы - модернизированные штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

В 2021 году авиабаза получила два штурмовых самолета Су-25.

"Пара штурмовиков поступила на вооружение российской военной базы взамен имеющихся самолетов", - сообщила пресс-служба ЦВО в конце года.

Кроме того, на российскую военную базу в Киргизии в 2021 году были поставлены модернизированная радиолокационная станция 1РЛ131 и выносной индикаторный пост ВИП177М3, которые позволили увеличить возможности по наведению штурмовой авиации более чем в 2,5 раза, а также осуществлять непрерывный контроль воздушного пространства, сообщал командующий войсками ЦВО.

ЦВО Киргизия Таджикистан Александр Лапин

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