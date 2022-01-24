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Слуцкий предупредил о риске масштабного кризиса в Европе из-за действий НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал опасение, что увеличение численности военных НАТО в Восточной Европе может привести к масштабному кризису.

"Пока в Вашингтоне затягивают подготовку ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, в Брюсселе откровенно ведут линию на эскалацию напряженности в Европе. Отдает ли руководство НАТО себе отчет, к какому сильнейшему кризису все это может привести?", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник, комментируя сообщения НАТО о направлении дополнительных сил в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины.

Парламентарий считает, что такой шаг следует рассматривать как "результат нагнетания" со стороны Запада.

Он также упрекнул НАТО в том, что в начале переговоров по гарантиям безопасности альянс декларировал готовность к диалогу, а теперь говорит о намерениях усилить военное присутствие вблизи российских границ.

"Не для этого ли все последнее время рассказывались сказки о планах "российского вторжения"?" - задался вопросом Слуцкий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность перемещения в Восточную Европу части своих войск, базирующихся в Западной Европе.

Ранее в понедельник НАТО сообщило, что приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу. Причина этого, как говорилось в заявлении альянса, в том, что "Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее".

Восточная Европа Леонид Слуцкий Госдума НАТО Украина

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