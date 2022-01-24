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Грузия и Украина заявили о недопустимости уступок относительно их интеграции в НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в понедельник провел телефонную беседу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает грузинский МИД.

"Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию, что суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, также, как и суверенное право двух стран - выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления - являются той красной линией, пересмотра которой в процессе переговоров не произойдет, и решения по Грузии и Украине не будут приняты без участия этих стран", - отметили в ведомстве.

По информации МИД, в ходе разговора Залкалиани в очередной раз подтвердил твердую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Стороны обменялись информацией по текущим процессам, по существующей на сегодняшний день ситуации возле границы Украины. Также, обсудили вопрос коммуникации между представителями высокого уровня Украины и Грузии параллельно с диалогом западных партнеров с Россией", - сказано в сообщении.

Министры также подчеркнули важность тесной коммуникации между Грузией и Украиной на международных платформах и в двустороннем режиме, а также договорились продолжить контакты высокого уровня с целью обмена информацией.

По сообщению пресс-службы МИД Украины, в ходе разговора Кулеба и Залкалиани "согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы". "Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС", - говорится в сообщении.

Залкалиани в свою очередь заявил об отсутствии намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.

Украина Грузия НАТО Давид Залкалиани Дмитрий Кулеба

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