Трамп заявил, что не допустил бы кризиса между Украиной и РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена за ситуацию вокруг России и Украины, отметив, что при нем такого кризиса никогда бы не произошло.

"То, что сейчас происходит с Россией и Украиной, никогда бы не могло случиться при администрации Трампа. Такой бы даже возможности не было", - говорится в заявлении Трампа.

США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.