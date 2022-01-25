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В Ереване назвали выдумкой сообщения о выводе военной базы РФ из Армении

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В правящей партии Армении опровергли сообщения СМИ о возможности вывода из республики 102-ой российской военной базы после урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой.

"Армения и Россия - стратегические партнеры. На данный момент начался диалог между Арменией и Турцией. Этот диалог только начат. Нет каких-либо обоснований для распространения такой информации (о выводе российской базы - ИФ), и, следовательно, здесь и комментировать нечего. Разговора о выводе базы в нашей действительности не существует. Это выдуманная, бессмысленная информация", - сказал журналистам депутат парламента Армении, член правящей фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

Ранее в армянских СМИ появилась информация о возможности вывода российской военной базы, если Армения и Турция установят дипломатические отношения и между странами будет открыта границы.

В 2011 году срок пребывания в Армении российской военной базы был продлен до 2044 года.

102-ая российская военная база развернута в Гюмри, на севере Армении, с 1995 года.

После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года в Горисском и Сисианском районах Сюникской области на юге Армении были развернуты опорные пункты 102-ой базы.

Армения Турция

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