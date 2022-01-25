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Генсек НАТО обещает на этой неделе направить РФ предложения по безопасности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - НАТО в течение этой недели направит России собственные письменные предложения по вопросам безопасности, сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы завершаем работу над предложениями НАТО. Письменный документ отправим позже на этой неделе", - сказал он в интервью CNN.

Столтенберг пояснил, что НАТО сделает это "параллельно с США". Ранее сообщалось, что США на этой неделе также планируют направить свои предложения России.

НАТО Йенс Столтенберг Россия Украина

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