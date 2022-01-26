Космонавт Чуб назвал ситуацию с визой в США недоразумением

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский космонавт Николай Чуб рад что ситуация с выдачей ему визы в США решилась позитивно, он считает первоначальный отказ американской стороны недоразумением.

"Уверен, что это просто какое-то недоразумение, которое удачно разрешилось", - сказал Чуб в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он "рад, что этот вопрос решился позитивным образом". "Было бы странно не получить въездной документ от страны, которая является нашим партнером по МКС, - добавил космонавт.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что США выдали визу космонавту Николаю Чубу. Ранее американская сторона отказала ему в выдаче визы без объяснения причин. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что американскую визу получила также Анна Кикина. Она должна стать первой россиянкой в составе экипажа нового американского корабля Crew Dragon.

22 января источник сообщил "Интерфаксу" об отказе США выдать въездную визу Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что космонавт должен был пройти курс по работе на американском сегменте, в частности по действиям в аварийных ситуациях. Как отмечают в пресс-службе, непрохождение этого курса угрожает безопасности космонавта и станции.

Также, по данным пресс-службы госкорпорации, экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС.

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.