Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Космонавт Чуб назвал ситуацию с визой в США недоразумением

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский космонавт Николай Чуб рад что ситуация с выдачей ему визы в США решилась позитивно, он считает первоначальный отказ американской стороны недоразумением.

"Уверен, что это просто какое-то недоразумение, которое удачно разрешилось", - сказал Чуб в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он "рад, что этот вопрос решился позитивным образом". "Было бы странно не получить въездной документ от страны, которая является нашим партнером по МКС, - добавил космонавт.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что США выдали визу космонавту Николаю Чубу. Ранее американская сторона отказала ему в выдаче визы без объяснения причин. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что американскую визу получила также Анна Кикина. Она должна стать первой россиянкой в составе экипажа нового американского корабля Crew Dragon.

22 января источник сообщил "Интерфаксу" об отказе США выдать въездную визу Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что космонавт должен был пройти курс по работе на американском сегменте, в частности по действиям в аварийных ситуациях. Как отмечают в пресс-службе, непрохождение этого курса угрожает безопасности космонавта и станции.

Также, по данным пресс-службы госкорпорации, экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС.

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.

Николай Чуб Роскосмос

Новости по теме

Новости

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

В Астраханской области собаки насмерть загрызли мужчину в гаражах

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Президент РФ призвал сохранить плановую медпомощь для детей на фоне COVID

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });