Медведев исключил переброску ракет на Кубу и в Венесуэлу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Куба и Венесуэла стремятся нормализовать отношения с США, поэтому о размещении на их территории российской военной инфраструктуры не может быть и речи, заявил в интервью нескольким СМИ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что обе страны являются партнерами России, но они суверенны и ведут независимую внешнюю политику.

"Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами, - продолжил Медведев. - Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединёнными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии".

На вопрос, какую военную инфраструктуру и вооружение Россия может разместить в этих странах, если они попросят, Медведев ответил, что считает "не очень правильным сейчас вообще на эту тему рассуждать, потому что это, как правило, сразу же создает очень значительную напряженность в экономической сфере как минимум".

Тема размещения российских ракет на Кубе или в Венесуэле появилась в контексте переговоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Замглавы МИД Сергей Рябков 13 января на вопрос RTVI о возможности размещения российских ракет на Кубе или в Венесуэле в случае провала переговоров о гарантиях безопасности, сказал, что не хочет "ничего ни подтверждать, ни исключать". Представители руководства США и НАТО уже пообещали отреагировать на такое решение, если оно будет принято. В Кремле отметили, что рассматриваются различные варианты обеспечения безопасности России.