Медведев заявил, что предложения по гарантиям безопасности нужно закрепить документально

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Предложения по гарантиям безопасности, которые Москва передала США и НАТО, не являются ультиматумом, это просто предельно конкретные документы, фиксирующие российские озабоченности, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Документы, которые были переданы по гарантии безопасности, они не жесткие, они просто очень конкретные, очень определенные и они фиксируют наши озабоченности", - сказал Медведев в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Интерфаксу".

Как пояснил зампред Совбеза, "эти гарантии безопасности направлены на то, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент". "Поэтому-то они и носят предельно конкретный характер и должны быть так или иначе закреплены - если наши партнеры пойдут в этом случае нам навстречу - в каком-то документе, который должен носить обязательный характер", - сказал он.

Медведев добавил: "Мы понимаем, что и обязательный документ не является гарантией, была масса случаев в истории, когда договоры разрушались, начинались, к сожалению, войны и т.д.".

"Но это все-таки серьезная юридическая база", - отметил зампред Совбеза.

По его словам, "к сожалению, мы практически исчерпали границы отступления".

"Знаете, как принято говорить: "Отступать некуда, позади Москва", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что Россия, "действительно, добросовестно развивала отношения с НАТО".

"Но нас никто не слышит. Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно, когда и известно, кому", - отметил он.

По словам Медведева, альянс обещал не продвигаться на территорию бывшего СССР, но "в разговорах, приватно, так-сяк".

"А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы. И дело даже не в том, что речь, например, идет об Украине или может пойти речь о какой-то другой стране, а в том, что это реальная угроза национальной безопасности нашей страны. Просто уже вот эти "красные линии", о которых сказал президент (Путин - ИФ), уже совсем-совсем рядом", - констатировал зампред Совета безопасности.

При этом он подчеркнул, что гарантии безопасности для России должны быть более всеобъемлющими, нежели гарантии от дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

"Дело даже не в том, чтобы, допустим, гарантироваться от непродвижения НАТО, хотя это очень важно. А дело в том, чтобы были даны гарантии безопасности, на мой взгляд, другого порядка", - подчеркнул Медведев.

Он пояснил: "Можно же вообще Украину в НАТО не приглашать. Более того, на ухо нам периодически нашептывают, что Украина в НАТО в ближайшие годы вообще не вступит".

По словам зампреда Совбеза РФ, вопрос не в этом: "Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территорию Украины или какой-либо другой страны и сказать: "Нет-нет, мы - это не НАТО, это, допустим, договоренность между США и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения".

Медведев подчеркнул, что для России такие объяснения значения не имеют.

"Тем более, мы понимаем, каким образом принимаются решения такого порядка и каким образом вообще используются такие вооруженные силы. Все равно это будет, по сути, под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета США. В значительной степени по их указанию", - заявил он.

По словам Медведева, отказ США и НАТО предоставить России запрошенные ею гарантии безопасности очень осложнит международную обстановку, решения о действиях в такой ситуации будет принимать президент РФ.

"Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же Верховный главнокомандующий", - сказал Медведев.

При этом он добавил: "Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию".

Медведев отметил, что Россия не хочет войны со странами Запада.

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновения между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", - сказал Медведев он.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", как он оценивает вероятность реальной войны с вовлечением в нее России и стран Запада, зампред Совбеза ответил: "Такого рода события были бы ужасными, нечего добавить. Другое дело, что существует масса людей, которые на этом зарабатывают, спекулируют, кто-то по недомыслию, а кто-то проводя определенную политическую линию".

Поэтому, по словам Медведева, "здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность - это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры".

Он подчеркнул, что необходимо "использовать в наших отношениях принцип неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной страны не может достигаться за счет безопасности другой страны".

Зампред Совбеза назвал "маразмом" слова одного из американских сенаторов, заявившего на днях о том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины США должны рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России.

"Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил, и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", - сказал Медведев.

Он привел этот пример, отвечая на вопрос, как он оценивает вероятность реальной войны с западными странами.

Рекомендацию нанести превентивный ядерный удар по России президенту США ранее дал сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер.

Вечером в среду посол США в Москве Джон Салливан привез в МИД России ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этом ответе Штаты заверили Москву в приверженности принципу "открытых дверей" альянса. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе готовы как к диалогу с Россией, так и к действиям в случае нападения России на Украину.