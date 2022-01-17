Пескова спросили про размещение ракет на Кубе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле, заявил, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.

На брифинге ему напомнили, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков недавно не подтвердил, но и не опроверг планы размещения на Кубе и в Венесуэле российских ракет. Пескова спросили, рассматривает ли Кремль такой вариант.

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", - сказал пресс-секретарь президента.

Он также напомнил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее заявляла, что у США есть восемнадцать сценариев действий на случай обострения ситуации на Украине.

"Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что, на самом деле, их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно конкретная у нас. Здесь не нужно делать сложным то, что, может быть, настолько сложным не является. Вопросы заданы предельно прямые и конкретно сформулированные", - добавил Песков.

Рябков 13 января, отвечая на вопрос RTVI о возможности размещения российских ракет на Кубе или в Венесуэле в случае провала переговоров о гарантиях безопасности, сказал, что не хочет "ничего ни подтверждать, ни исключать".

В НАТО на это заметили, что некоторых участников альянса отправка российских ракет в регион может обеспокоить. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал решительную реакцию Вашингтона на такой шаг Москвы.