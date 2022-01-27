В Литве и Эстонии вновь зафиксированы антирекорды по суточным заражениям COVID-19

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки зарегистрировано 25 955 новых случаев коронавируса, что на 1 477 случаев больше зафиксированного накануне суточного прироста.

В Эстонии за сутки выявлено 6 238 новых случаев COVID-19, на этой неделе это четвертый подряд наивысший показатель суточной заболеваемости с начала пандемии, сообщил в четверг Департамент здоровья. Еще пятеро зараженных скончались.

Всего с начала пандемии в Эстонии подтверждено 313 685 случаев COVID-19, число жертв пандемии достигло 2 023. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом за 14 дней составляет 4 011 случаев на 100 тыс. жителей республики. Две дозы вакцины получили 62,2% населения.

В Литве за сутки подтверждено 10 630 новых случаев коронавируса, новый рекорд числа зараженных фиксируется второй день подряд. Еще девять инфицированных умерли, сообщает агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики.

В общей сложности в Литве заразились коронавирусом почти 639,5 тыс. человек, от этой болезни умерли примерно 7,8 тыс. человек. За 14 дней средний уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей вырос до 2985,3 случая.

В Латвии за сутки зафиксировано 9 087 новых случаев коронавируса, еще 18 заболевших скончались, пишет новостной портал Delfi.ru со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 363 821 жителя Латвии, умерли 5 157 зараженных. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей республики увеличился до 3584,4 случая.