В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела с украинской стороны

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Военнослужащий народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате гранатометного обстрела поселка Веселогоровка со стороны Вооруженных сил Украины.

"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются", - сообщил журналистам в четверг представитель пресс-службы народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Между тем в МИД РФ днем в четверг отмечали, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, о чем свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.