Лукашенко призвал вернуть Украину в лоно славянства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вернуть Украину в лоно славянства и противостоять Западу.

"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам", - заявил Лукашенко в пятницу в послании к белорусскому народу и парламенту.

"Как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - заявил Лукашенко.

Он высказал мнение, что Украина становится предметом закулисного торга. "Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", - сказал президент.