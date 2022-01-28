Что произошло за день: пятница, 28 января

Высылка российского дипломата из Германии, объединение ПФР и ФСС и финалисты в мужском разряде Australian Open

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединят в Социальный фонд России. Деятельность фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в который войдут представители профсоюзов, работодателей и органов госвласти. Также с 2023 года планируется ввести единый соцтариф и производить уплату взносов одним платежом.

- НАТО готова к военному сценарию на Украине. Однако генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе предпочли бы дипломатическое урегулирование конфликта. Дмитрий Медведев отметил, что нужно сделать всё, чтобы избежать войны. Александр Лукашенко призвал вернуть Украину в лоно славянства и противостоять Западу. А Вячеслав Володин подчеркнул, что США и ЕС "не нужна ядерная война".

- Закон об индексации пенсий выше инфляции подписан президентом РФ. Проиндексированные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с февраля, повышение коснется 30,8 млн россиян.

- Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ. В него вошли представители европейских ЧВК, силовых структур, органов государственной власти ряда стран-членов ЕС. Как подчеркнули в МИД РФ, такое решение было принято в ответ на деструктивную европейскую политику односторонних ограничений в отношении России.

- В России появилась "дорожная карта" по регулированию оборота криптовалют. Это план, который включает 15 мероприятий и предполагает ужесточение контроля за оборотом цифровых активов, но не запрет на такие операции. Минцифры предложило разработать меры госрегулирования этого рынка. РАЭК предупредила, что запрет криптовалют усложнит контроль за ними.

- Германия вышлет российского дипломата по подозрению в шпионаже. Речь идет о сотруднике консульства РФ в Мюнхене. Он может быть связан с делом задержанного российского ученого, которого обвинили в передаче спецслужбам РФ данных о разработке европейской ракеты-носителя Ariane.

- Сразу двум российским оппозиционерам запретили выезд из РФ. Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал невыездным из-за того, что вовремя не оплатил штрафы за участие в несанкционированных акциях. Дмитрию Гудкову запретили выезжать из России спустя полгода после его отъезда в Болгарию.

- Стали известны финалисты Australian Open. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале нанес поражение итальянцу Маттео Берреттини, россиянин Даниил Медведев победил представителя Греции Стефаноса Циципаса.

- "Омикрон" выявлен уже в 74 регионах РФ. В России за сутки выросло число госпитализаций и новых случаев заболевания коронавирусом. В Москве подтвердили уже 2514 случаев заражения штаммом "омикрон". Однако власти не планируют вводить новые ковидные ограничения, считая это нецелесообразным. Коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету.