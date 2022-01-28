Филиппины с 10 февраля откроются для российских туристов с прививкой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Филиппин приняли решение открыть страну для иностранных туристов с прививкой от коронавируса и ПЦР-тестом с 10 февраля, карантин соблюдать не нужно, сообщает в пятницу представительство департамента по туризму Филиппин в РФ.

"Межведомственная группа по борьбе с инфекционными заболеваниями (IATF-EID) одобрила наше предложение разрешить въезд иностранных туристов. Это долгожданное событие внесет значительный вклад в восстановление рабочих мест, в первую очередь, зависящих от туризма, а также в возобновление работы предприятий, которые закрылись во время пандемии", - цитирует пресс-служба ведомства министра туризма Филиппин Берну Ромуло-Пуят.

Как отметили в департаменте, с 10 февраля вакцинированные туристы больше не будут обязаны проходить карантин, если они могут представить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до прибытия.

Ромуло-Пуят пояснила, что принятое решение распространяется только на туристов из стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на Филиппины. Граждане РФ могут находиться без визы на территории страны до 30 дней при условии, что их паспорта действительны не менее шести месяцев на момент прибытия и у них есть билеты на выезд в страну, из которой они прибыли, или в страну, которая является их следующим пунктом назначения.

Кроме того, туристы должны иметь при себе сертификат вакцинации, признанный местным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны на Филиппинах.