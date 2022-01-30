США назвали предварительную дату переговоров Блинкена и Лаврова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, проведет разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в течение предстоящей недели, заявила в воскресенье замгоссекретаря Виктория Нуланд.

"Госсекретарь США Блинкен и глава МИД РФ Лавров вероятно, поговорят на неделе", - приводят ее слова американские СМИ.

По словам Нуланд, США заметили "некоторые признаки заинтересованности России в работе над предложениями (США по теме безопасности - ИФ)".