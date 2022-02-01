Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

В Госдепе заявили, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Реакция Соединенных Штатов на предложения России в сфере безопасности не стала сюрпризом для Москвы, в остальном Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию, заявил во вторник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Я полагаю, для Российской Федерации или для кого-либо еще не было сюрпризом то, что мы изложили в ответе (на предложения РФ по безопасности - ИФ), поскольку мы предельно ясно указывали на это", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он добавил, что существуют сферы, в которых Вашингтон, его союзники и партнеры готовы взаимодействовать с Россией, вести конструктивные обсуждения.

"Есть области, по которым мы изложим нашу обеспокоенность по безопасности, Россия изложит то, что тревожит ее, и мы посмотрим, есть ли возможность это решить", - отметил Прайс.

Он подчеркнул, что при этом "необходима интенсивная, конструктивная, серьезная, устойчивая дипломатия", и США готовы к этому.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что дверь к дипломатии с Москвой по-прежнему открыта.

"Мы готовы (к дальнейшим контактам - ИФ). Дверь дипломатии остается открытой", - сказала Псаки.

Она в очередной рад напомнила, что президент США Джо Байден, если это потребуется, будет готов провести очередной разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Прайс заявлял, что США решительно дали понять России, что не допустят попыток добиться изменения политики "открытых дверей" НАТО и сотрудничество Вашингтона с другими суверенными странами.

"Мы были решительны, когда отвергли предложения России в сфере безопасности, которые по определению неприемлемы для США", - сказал Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне не будут отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США.

США Россия Нед Прайс

Новости по теме

Новости

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Орбан заявил о желании Венгрии увеличить закупки газа в России

ВОЗ заявила, что странам еще рано снимать все COVID-ограничения

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

В Северной Каролине более 6 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на заводе

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

ЕК получила от "Газпрома" часть ответов на вопросы по действиям на газовом рынке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });