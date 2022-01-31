ПВО Сирии перехватили несколько израильских ракет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сирийские средства ПВО перехватили несколько ракет, предположительно, запущенных Израилем, сообщают местные СМИ со ссылкой на военный источник.

Согласно ему, воздушная атака Израиля была нацелена на окрестности Дамаска. Источник сообщил, что перехват привел к некоторому материальному ущербу.

Предполагаемые авиаудары Израиля были нанесены через несколько часов после того, как силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рано утром в понедельник перехватили и уничтожили баллистическую ракету, пущенную по их территории йеменскими повстанцами-хуситами.