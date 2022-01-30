Сирийского военного ранили в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Один сирийский военнослужащий ранен в результате обстрела террористами позиций правительственных сил в Сирии, сообщил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 1 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее, 24 января, сообщалось, что в сирийской Хасеке идут бои со сбежавшими из тюрьмы боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Более 2,5 тыс. беженцев перешли на территорию кварталов, подконтрольных правительственным войскам Сирийской арабской республики.