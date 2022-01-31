Суд не стал запрещать ввоз в РФ 61 модели смартфонов Samsung с Samsung Pay

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA в удовлетворении заявления о запрете на ввоз и продажу в РФ смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay в качестве обеспечительной меры по патентному спору, следует из опубликованного определения суда.

"В удовлетворении заявления "Сквин СА" (Швейцария) о принятии обеспечительных мер по делу №А40-29590/20 отказать. Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в суд по интеллектуальным правам", - говорится в определении суда.

В июле 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Sqwin SA, обладающей патентом на изобретение "система электронных платежей", к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd., запретив этим компаниям использовать платежный сервис Samsung Pay. Южнокорейская компания и ее российская "дочка" обжаловали это решение, сейчас это дело рассматривается в апелляционном суде. В октябре Арбитражный суд Москвы по этому же иску Sqwin наложил запрет на ввоз и продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung с Samsung Pay. Это решение также было обжаловано

Sqwin SA 26 января обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета на ввоз и продажу в РФ устройств Samsung с платежным сервисом. Как говорится в определении суда, Sqwin указала, что несёт убытки, связанные с отсутствием возможности продвижения на российском рынке мобильной продукции, включающей в себя его платежное решение. По мнению швейцарской компании, если решение суда первой инстанции вступит в законную силу, это будет означать "наличие колоссальных убытков" для Sqwin в виде упущенной выгоды, поскольку из-за продолжения продажи смартфонов Samsung с Samsung Pay у швейцарской компании отсутствует возможность полноценного использования своего изобретения.

"Истец считает, что принятие мер обеспечения иска послужит целью пресечения недобросовестного поведения ответчиков и ограничит размер вероятных убытков, который может быть причинен истцу в результате незаконного использования ответчиками изобретения, защищенного патентом", - говорится в документе.

При этом суд не нашел оснований для введения обеспечительных мер.

Как указывается в определении суда, Sqwin не представила доказательства исключительности обстоятельств, которые бы подтверждали разумность заявленных обеспечительных мер; не представила бесспорных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение решения суда по настоящему делу и тем самым причинить значительный ущерб компании.

"Аргументы, изложенные истцом в заявлении об обеспечении иска, носят предположительный характер, поэтому не могут свидетельствовать о возможном неисполнении решения суда по делу в будущем", - говорится в определении суда.