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Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО

Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин отправится в конце февраля в Европу на встречу министров обороны стран Североатлантического альянса, сообщает корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Карла Бэбб.

"Остин отправится в Европу в конце этого месяца, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины", - сообщила Бэбб в твиттере со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Остин будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО, организуемой генсеком НАТО, 16-17 февраля", - добавила она.

На прошлой неделе Остин в ходе телефонных бесед с германским коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Министры заявили, что Россия должна "свернуть с опасного пути" и предупредили, что она "столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения на Украину".

Они также подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса "перед лицом потенциальной российской агрессии".

США Пентагон Ллойд Остин НАТО

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