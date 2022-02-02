Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин отправится в конце февраля в Европу на встречу министров обороны стран Североатлантического альянса, сообщает корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Карла Бэбб.

"Остин отправится в Европу в конце этого месяца, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины", - сообщила Бэбб в твиттере со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

#BREAKING @SecDef Austin will travel to Europe later this month to meet with #NATO allies amid tensions with #Russia over #Ukraine , @PentagonPresSec tells me in @VOANews interview. Austin will attend the @NATO defense ministerial hosted by @NATOSecGen on Feb. 16-17 — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) February 1, 2022

"Остин будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО, организуемой генсеком НАТО, 16-17 февраля", - добавила она.

На прошлой неделе Остин в ходе телефонных бесед с германским коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Министры заявили, что Россия должна "свернуть с опасного пути" и предупредили, что она "столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения на Украину".

Они также подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса "перед лицом потенциальной российской агрессии".