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Членам семей госслужащих США дали указание покинуть Белоруссию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госдеп США отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Белоруссии.

"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Отмечается, что в связи с увеличением "необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вблизи границы с Украиной" ситуация "непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность".

"Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в Белоруссию", - добавили также во внешнеполитическом ведомстве США.

Посольство США рекомендовало американцам, находящимся в Белоруссии, проявлять повышенную бдительность в отношении политической и военной напряженности в регионе.

"Гражданам США рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Госдепартамент разрешил отъезд государственных служащих США и обязательный выезд членов их семей из посольства США в Киеве. Госдеп принял это решение "как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.

США Белоруссия Украина Россия

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