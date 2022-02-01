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Токаев освободил Кошанова от должности руководителя администрации президента

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ерлана Кошанова от должности руководителя администрации президента страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Кошанов Ерлан Жаканович освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Как сообщалось, во вторник Кошанов получил депутатский мандат. По данным источника "Интерфакса", он выдвинут кандидатом на должность спикера мажилиса (нижняя палата) парламента. В настоящее время в мажилисе проходит процедура тайного голосования за кандидатуру Кошанова.

Он возглавлял администрацию президента с 2019 года.

Казахстан Ерлан Кошанов Касым-Жомарт Токаев

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