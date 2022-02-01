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Спикер парламента Казахстана Нигматулин подал в отставку

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком Казахстана принял проставление, касающееся досрочного прекращения полномочий депутата мажилиса (нижней палаты парламента) Нурлана Нигматулина, являющегося сейчас спикером.

Согласно сообщению ЦИК Казахстана, в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина. ЦИК постановил внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Нигматулина в мажилис парламента.

Как позднее сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Казахстана, мажилис принял постановление о прекращении полномочий Нигматулина в качестве спикера палаты.

Кроме того, Центризбирком Казахстана зарегистрировал депутатом мажилиса бывшего руководителя администрации президента страны Ерлана Кошанова. Согласно сообщению, ЦИК постановила передать ему вакантный мандат депутата мажилиса парламента Казахстана.

По данным ряда казахстанских СМИ и источника "Интерфакса" в нижней палате казахстанского парламента, Кошанов может занять пост спикера мажилиса. По словам собеседника агентства, кандидатура Кошанова уже выдвинута на пост спикера мажилиса.

Источник отметил, что его кандидатура единственная. В настоящее время проходит процедура тайного голосования.

Нигматулин занимал пост спикера мажилиса в период с 2012 по 2014 годы, и с 2016 по настоящее время. В разные годы возглавлял администрацию президента, был акимом Карагандинской области, первым заместителем лидера партии власти "Нур Отан".

59-летний Кошанов с сентября 2019 года был руководителем администрации президента Касым-Жомарта Токаева.

Казахстан Нурлан Нигматулин Ерлан Кошанов

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