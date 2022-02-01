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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
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В Белоруссии врачам разрешили диагностировать COVID-19 без ПЦР-тестов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав Белоруссии разрешил врачам устанавливать диагноз COVID-19 без проведения пациентам ПЦР-тестирования или антиген-тестирования.

Тестирование не требуется для постановки диагноза "при наличии клинических и/или рентген-томографических данных", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Там отметили также, что исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар.

Соответствующий приказ принят министерством здравоохранения Белоруссии 31 января.

"Согласно дозорным исследованиям белорусских эпидемиологов, сейчас превалирует вирус SARS-CoV-2. Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет", - пояснили в министерстве.

Белорусские медики отметили: если заболевание протекает в легкой форме, то пациент находится на лечении в домашних условиях. Он соблюдает все рекомендации врача, в том числе - обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение. Если медработники устанавливают диагноз пневмония, то ее и будут лечить.

Данная норма принята с целью снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно поликлинических организаций, утверждают в Минздраве Белоруссии.

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