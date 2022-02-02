В Белоруссии зафиксировали взрывной рост заболеваемости из-за "омикрона"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии из-за прихода штамма "омикрон" произошел взрывной рост заболеваемости COVID-19, что, однако, не привело к критическому росту госпитализаций, заявил в среду министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Мы прогнозировали взрывной рост заболеваемости ковидом в связи с новым штаммом "омикрон". Судя по исследованиям, он замещал "дельта"-штамм и вытеснил вирусы гриппа, которые были еще актуальны недели две назад. Мы даже назвали этот процесс твиндемией - одномоментной циркуляцией гриппа и ковида", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что рост госпитализаций произошел, но он незначительный - не более 30% от осеннего пика.

"Это мы тоже прогнозировали, потому что новый штамм, как правило, не несет за собой тяжелых случаев. Поэтому перегрузки стационарного звена не ожидается, но мы готовы и в плане медикаментов, и в плане кислородных точек. Призываю не паниковать. Если мы вспомним эпидемии гриппа прошлых лет, то тогда тоже к помощи врачам привлекались студенты, интерны - им давалось право для выписки больничного, что мы и сделали", - подчеркнул Пиневич.

В понедельник в крупных городах Белоруссии образовались очереди из посетителей поликлиник, пришедших за амбулаторной помощью.

"Это было связано, в том числе с выходными, когда люди находились дома - количество заболевших накапливалось. Но вчера и сегодня мы провели видеоконференцию с регионами и видим, что количество обратившихся в поликлиники примерно в 2,5 раза меньше, чем в понедельник", - заявил министр.

Ранее в Белоруссии отменили обязательное тестирование на ковид в амбулаторном звене для подтверждения диагноза.

"Сейчас на амбулаторном этапе практически все с признаками вирусного заболевания являются носителями нового штамма. Смысла проводить тестирование нет. Но если наступает осложнение и врач понимает, что пациенту нужно стационарное лечение, он обязательно сделает тест", - отметил Пиневич.

Он добавил, что ковид никуда не уйдет, но будет сезонным заболеванием. Министр также поблагодарил тех, кто откликнулся на призывы о важности вакцинации.

"Практически 60% населения привиты первым компонентом. Это хорошо", - резюмировал глава белорусского Минздрава.

В конце января в Белоруссии стала расти суточная заболеваемость коронавирусом. 30 января был зафиксирован новый максимум - 2 87 случаев заражения.