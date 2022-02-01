Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:34Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Еврокомиссия призвала государства ЕС изучать риски при закупках газа у третьих стран

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правила Евросоюза предусматривают изучение последствий контрактов на крупные поставки газа для безопасности энергоснабжения стран ЕС, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Газовые компании в Европе могут подписывать двусторонние соглашения. При этом существует регламент по безопасности снабжения и по новым контрактам, превышающим 28% ежегодного потребления газа", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу прокомментировать, как согласуются с правилами ЕС намерения отдельных государств - членов союза заключать контракты с третьими странами на большие объемы газа на долгосрочный период. В пример был приведен визит в Москву правительственной делегации Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном для обсуждения, в том числе, вопросов газоснабжения.

Компетентные органы соответствующей страны ЕС, объяснил представитель ЕК, должны в таких случаях провести оценку безопасности снабжения.

"Регламент по безопасности снабжения предусматривает, что государство-член оценивает последствия таких контрактов, которые касаются очень значительных объемов. Это позволяет определить, необходимо ли принимать меры, чтобы избежать любого риска прекращения поставок", - объяснил Макфи.

Еврокомиссия Евросоюз Тим Макфи

Новости по теме

Новости

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

ЕК получила от "Газпрома" часть ответов на вопросы по действиям на газовом рынке

Пандемия коронавируса

В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок

В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок

В здании администрации района Донецка нашли взрывное устройство

Литва перестала принимать поезда с калием из Белоруссии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии
Пандемия коронавируса

В Грузии отменили COVID-паспорта из-за их неэффективности

В Грузии отменили COVID-паспорта из-за их неэффективности

Президент Бразилии не откажется от визита в Россию из-за давления США

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });