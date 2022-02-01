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Орбан заинтересован в увеличении поставок российского газа в Венгрию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия заинтересована в увеличении объемов поставок российского газа, заявил премьер страны Виктор Орбан.

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"Очень важным было заключение газовых контрактов (до 2036 года). В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения поставок", - сказал Орбан на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, в 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,637 млрд куб. м газа, за 2019 год - 10,522 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% - до 3,909 млрд куб. м.

Венгрия Россия газ

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