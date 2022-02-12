Талибы освободили задержанных сотрудников УВКБ ООН и двух журналистов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещенная в РФ группировка - ИФ) освободило двух иностранных журналистов, работающих с ООН по делам беженцев, и нескольких афганских сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в пятницу, заявило ведомство через несколько часов после того, как появились новости об их задержаниях в столице, Кабуле. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы с облегчением подтверждаем освобождение в Кабуле двух журналистов, работающих по заданию УВКБ ООН, и граждан Афганистана, работающих с ними",-говорится в кратком заявлении организации, базирующейся в Женеве.

Объявление последовало за твитом назначенного талибами заместителя министра культуры и информации Забихуллы Муджахида, который заявил, что они были задержаны, так как у них не было документов. Муджахид сказал, что они были освобождены после того, как их личности были подтверждены.

Ранее сообщалось, что двое журналистов, выполнявших поручение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), и работающие с ними афганские граждане были задержаны в Кабуле. Миссия ООН по содействию Афганистану вела переговоры с талибами об их освобождении.