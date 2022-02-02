Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 381,7 млн человек

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 381 722 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 688 006 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 75 350 359 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 890 770.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 630 885, а число умерших от последствий заражения вирусом - 497 975.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 634 781 человек, из них скончались 628 356.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 732,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 736 человек, Индии - 355, Бразилии - 2 922.