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Великобритания вдвое увеличит число своих военных в Эстонии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что Великобритания вдвое увеличит военное присутствие в стране для сдерживания российской угрозы.

Комментируя итоги состоявшегося в среду заседании Совета государственной обороны республики, на котором обсуждались меры сдерживания на российском направлении, она сказала, что "союзники также должны сыграть здесь важную роль". "Мы давно говорим об укреплении потенциала сдерживания и обороны восточного крыла НАТО. Великобритания заявила, что удвоит здесь свои силы", - отметила она.

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Сейчас Великобритания возглавляет дислоцированную в Эстонии международную боевую группу НАТО численностью 1 200 человек, из которых около 900 - британцы.

Отметив, что в настоящее время "прямой военной угрозы Эстонии нет", она в то же время выразила мнение, что "Россия ведет себя более агрессивно, чем когда-либо прежде, выдвигая требования к НАТО, которые также напрямую затрагивают Эстонию".

Для противодействия такой деятельности она предлагает усилить дипломатическое и информационное общение, отметив, что "союзники по НАТО должны посылать единые сигналы".

Эстония Великобритания

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