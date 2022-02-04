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Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания направит в Эстонию 850 военнослужащих и тем самым удвоит численность своих солдат и офицеров в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО, заявил британский посол в Эстонии Росс Аллен.

"Они в данное время готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые солдаты прибудут в этом месяце - в феврале", - сказал Аллен в пятницу Эстонскому телевидению.

Согласно плану, они примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil 2022 (Еж-2022).

Сколько времени они будут находиться в балтийской республике пока неизвестно.

"Может быть, два месяца. Может быть, три месяца. Это будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе", - сказал Аллен.

Прибытие дополнительных войск в Эстонии увязывают с "концентрацией российских сил" у границ Украины и в Белоруссии. Об этом ранее заявлял и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Великобритания является ведущей страной в боевой группе НАТО в Эстонии численностью в 1200 человек. В ее состав входят также военнослужащие Франции, Дании и Исландии.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем в свою очередь отметил, что прибывающие британские солдаты будет дислоцированы в военном городке в Тапа.

"Места для этого подготовлены", - сказал Херем.

Ранее о предстоящем увеличении числа военных Великобритании в Эстонии сообщала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Лондон также заявлял, что намерен активизировать дипломатические меры по урегулированию ситуации вокруг Украины при одновременном усилении "политики сдерживания" России.

Великобритания Эстония

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