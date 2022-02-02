Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:07Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Глава оборонного ведомства Израиля впервые прибыл с визитом в Бахрейн

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бени Ганц прибыл с необъявленным визитом в Бахрейн на фоне усиления напряженности в регионе Персидского залива, сообщает в среду интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот".

По данным издания, в рамках двухдневного визита в столицу Бахрейна Манаму Ганц подпишет меморандум о взаимопонимании с бахрейнским коллегой Абдуллой бен Хасаном ан-Нуайми. Это станет первым межгосударственным документом, подписанным представителями руководства двух стран после нормализации отношений между ними. Ганц также встретится с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой.

Согласно заявлению Министерства обороны Израиля, это первый визит главы израильского оборонного ведомства в Бахрейн с момента подписания в 2020 году при посредничестве США так называемых "Авраамских соглашений".

Как отметили в министерстве, во время полета в Бахрейн израильский военный самолет, на борту которого находился Ганц, зашел в воздушное пространство Саудовской Аравии, что также произошло впервые.

Израиль Бени Ганц Манама Саудовская Аравия

Новости по теме

Новости

В Польше разместят 1,7 тыс. военнослужащих США

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

В МИД РФ назвали деструктивным решение США отправить военных в Европу

Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу и Германию

Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу и Германию

CNN узнала об одобрении Байденом отправки войск США в Восточную Европу

CNN узнала об одобрении Байденом отправки войск США в Восточную Европу

В Германии запретили работу телеканала RT DE

ОПЕК+ решила сохранить наращивание добычи на 400 тыс. б/с в марте

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Ученые заявили, что локдауны лишь незначительно снизили число смертей от COVID

Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"

Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });