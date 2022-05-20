Песков счел, что "нормандский формат" потерял свою актуальность

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили об исчезновении возможности возобновления встреч по урегулированию на Украине в рамках "нормандского формата".

"Сам по себе "нормандский формат" был сформирован с целью реализации Минских договоренностей. Поскольку Минских договоренностей больше не существует, они больше невозможны, вопрос - для чего?", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Так он по прокомментировал инициативу посла Украины в Германии Андрея Мельника о возобновлении переговорного процесса в рамках "нормандского формата".

"Нормандский формат" ("нормандская четверка") - группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Образован на встрече глав этих стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).