Канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным "в скором времени"

Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в скором времени состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

"Она запланирована и скоро состоится", - сказал Шольц в среду вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, в настоящее время представители ЕС делают все возможное для того, чтобы военного противостояния не возникло.

Также он заявил, что новому правительству ФРГ удалось за относительно короткий период реанимировать "нормандский формат" переговоров по украинской ситуации.