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Байден и Макрон обсудили действия в случае обострения ситуации вокруг Украины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные действия в отношении России в случае ее "вторжения".

Байден обсудил с Макроном "продолжающееся наращивание военной мощи России на границах Украины".

Стороны "рассмотрели вопросы нынешней координации, как в области дипломатии, так и в сфере подготовки к быстрому наложению серьезных экономических санкций на Россию в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", отметил Белый дом.

В сообщении говорится, что президенты договорились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, "по скоординированному и комплексному подходу к решению этих проблем".

Россия Франция CША Эммануэль Макрон Джо Байден Украина

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