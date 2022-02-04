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В Испании на следующей неделе отменят обязательное ношение масок на улице

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Испании с 10 февраля отменят обязательное ношение медицинских масок на улице, которое ввели в декабре прошлого года, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Министр здравоохранения Каролина Дариас заявила, что во вторник правительство запустит процесс отмены правила об обязательном ношении защитных масок на улице, а в четверг решение вступит в силу. Маски все еще будут требовать в закрытых общественных местах и общественном транспорте, а также на улице в ситуациях, когда нет возможности сохранить дистанцию в 1,5 метра.

Обязательное ношение масок на улице было введено 22 декабря 2021 года в качестве меры по борьбе с особо заразным штаммом коронавируса "омикрон". Оно вызвало неоднозначную реакцию у жителей.

Ранее об отмене или частичной отмене ограничений заявили в Великобритании, Дании, Франции, Чехии и Швеции.

За весь период пандемии в Испании было выявлено почти 10,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 94 тыс. смертей от заболевания.

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